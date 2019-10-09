В Ново-Савиновском районе Казани дважды за день на "зебре" сбили пешеходов, погиб ребенок
В столице Татарстана продолжаются наезды на пешеходов, переходящих дороги по нерегулируемым пешеходным переходам. Только за вторник, 8 октября, в Ново-Савиновском районе столицы республики на "зебрах" произошло два наезда.
В 14.10 напротив дома №37 по проспекту Ямашева под колеса трамвая попала 71-летняя пенсионерка. Пешеход переходила дорогу по "зебре", но 52-летняя водитель трамвая поспешила проехать на "красный" и сбила ее.
- В результате ДТП пострадавшая получила тяжелые травмы головы и госпитализирована, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Второй случай произошел в 20.10, когда водитель "Мерседеса" сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда погиб четырехлетний мальчик, его бабушка и дедушка госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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