В Ново-Савиновском районе Казани дважды за день на "зебре" сбили пешеходов, погиб ребенок

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-09T09:11:56+03:00

В больницу с травмами доставлены три человека

Изменить размер текста: A A

В столице Татарстана продолжаются наезды на пешеходов, переходящих дороги по нерегулируемым пешеходным переходам. Только за вторник, 8 октября, в Ново-Савиновском районе столицы республики на "зебрах" произошло два наезда.

В 14.10 напротив дома №37 по проспекту Ямашева под колеса трамвая попала 71-летняя пенсионерка. Пешеход переходила дорогу по "зебре", но 52-летняя водитель трамвая поспешила проехать на "красный" и сбила ее.

- В результате ДТП пострадавшая получила тяжелые травмы головы и госпитализирована, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Второй случай произошел в 20.10, когда водитель "Мерседеса" сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда погиб четырехлетний мальчик, его бабушка и дедушка госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU