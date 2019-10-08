2019-10-08T18:19:29+03:00
Общество

В Казани выбрали лучшего воспитателя несовершеннолетних

Им стала Юлия Васильева
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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В Казани подвели итоги зонального этапа республиканского конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних – 2019». Первое место в городе одержала Юлия Васильева. Она стала лучшей среди семи финалисток конкурса, каждая из которых работает с детьми, оказавшимися в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.

Юлия Васильева – мать четверых детей, двое из которых – приемные. В январе этого года она стала общественным воспитателем для мальчика, который на протяжении трех лет находился в спецшколе из-за того, что отбирал телефоны у своих сверстников. Комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение, что ребенку необходим общественный воспитатель.

- Это был мой первый опыт в роли общественного воспитателя, - поделилась победительница профессионального состязания. – Семья у мальчика хорошая, но ему нужен был человек, которому он мог бы рассказать о своих переживаниях, сомнениях, посоветоваться. Меньше чем за год мальчик стал совсем другим человеком – у него появились четкие цели, понимание того, чего он хочет добиться в жизни. И, конечно, по учебе в школе «подтянулся».

Конкурс «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних» проходит с 2012 года. За это время в нем приняли участие 350 человек. В этом году победитель республиканского этапа определится 15 октября, сообщает отдел по обеспечению координации и взаимодействия подразделений социальной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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