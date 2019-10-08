"Листосос" в помощь: Листву с улиц Ульяновска начали убирать при помощи огромного пылесоса

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-08T18:02:04+03:00

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Во время осмотра губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым и главой столицы региона Сергеем Панчиным парка спецтехники, обслуживающей городские дороги, директор МБУ «Дорремстрой» Владимир Чумуркин продемонстрировал спецтехнику, позволяющую быстро очищать улицы от опавшей листвы.

- Листву необходимо убирать как с проезжей части, так и с обочин, ведь, попадая в ливневую канализацию, она может серьёзно засорить коллектор. Поэтому мы закупили новый вид навесного оборудования – «листосос», который работает круглые сутки. Пока один самосвал с листьями везёт их на полигон, мы перевешиваем его на другой и продолжаем очистку улиц, – отметил Владимир Чумуркин.

За одну рабочую смену бригаде «Дорремстроя» удаётся очищать в среднем одну улицу. Так, за последние дни с помощью данного устройства удалили опавшую листву с улиц Гончарова, Льва Толстого, Карла Либкнехта, Кузнецова.

В случае если опыт работы с «листососом» будет признан успешным, предприятие планирует приобрести ещё несколько единиц подобного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU