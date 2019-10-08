Казанцев обучат скандинавской ходьбе

СЕГОДНЯ 17:51 2019-10-08T17:51:35+03:00

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В октябре в городских парках Казани будут проводиться бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе. Принять участие в них смогут все желающие.

Занятия в парках имени Горького, имени Урицкого и в Горкинско-Ометьевском лесу будет вести профессиональный тренер. Горожанам помогут изучить правильную технику ходьбы и освоить базовые упражнения.

В парке им.Горького тренировки будут проходить каждый понедельник (14, 21, 28 октября), место сбора – около кафе «Ураган-Сарай». В парке имени Урицкого занятия будут проходить каждую среду (9, 16, 23, 30 октября). Собираться участники будут около амфитеатра. В Горкинско-Ометьевском лесу тренировки будут проводить по пятницам (11, 18, 25 октября и 1 ноября), место сбора – рядом со спортивной базой. Начало всех занятий – в 9.00.

Чтобы принять участие в тренировках, необходимо прийти к назначенному времени с палками для ходьбы.

- В случае непогоды занятия могут отменить или перенести на другой день, - уточнили в Дирекции парков и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU