Казанцев обучат скандинавской ходьбе
В октябре в городских парках Казани будут проводиться бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе. Принять участие в них смогут все желающие.
Занятия в парках имени Горького, имени Урицкого и в Горкинско-Ометьевском лесу будет вести профессиональный тренер. Горожанам помогут изучить правильную технику ходьбы и освоить базовые упражнения.
В парке им.Горького тренировки будут проходить каждый понедельник (14, 21, 28 октября), место сбора – около кафе «Ураган-Сарай». В парке имени Урицкого занятия будут проходить каждую среду (9, 16, 23, 30 октября). Собираться участники будут около амфитеатра. В Горкинско-Ометьевском лесу тренировки будут проводить по пятницам (11, 18, 25 октября и 1 ноября), место сбора – рядом со спортивной базой. Начало всех занятий – в 9.00.
Чтобы принять участие в тренировках, необходимо прийти к назначенному времени с палками для ходьбы.
- В случае непогоды занятия могут отменить или перенести на другой день, - уточнили в Дирекции парков и скверов.
ИСТОЧНИК KP.RU