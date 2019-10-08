2019-10-08T17:51:35+03:00
Общество

Казанцев обучат скандинавской ходьбе

Занятия будут проходить по понедельникам
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
Изменить размер текста:

В октябре в городских парках Казани будут проводиться бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе. Принять участие в них смогут все желающие.

Занятия в парках имени Горького, имени Урицкого и в Горкинско-Ометьевском лесу будет вести профессиональный тренер. Горожанам помогут изучить правильную технику ходьбы и освоить базовые упражнения.

В парке им.Горького тренировки будут проходить каждый понедельник (14, 21, 28 октября), место сбора – около кафе «Ураган-Сарай». В парке имени Урицкого занятия будут проходить каждую среду (9, 16, 23, 30 октября). Собираться участники будут около амфитеатра. В Горкинско-Ометьевском лесу тренировки будут проводить по пятницам (11, 18, 25 октября и 1 ноября), место сбора – рядом со спортивной базой. Начало всех занятий – в 9.00.

Чтобы принять участие в тренировках, необходимо прийти к назначенному времени с палками для ходьбы.

- В случае непогоды занятия могут отменить или перенести на другой день, - уточнили в Дирекции парков и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девушка из Набережных Челнов попала в греческое шоу "Голос"
В Казани выбрали лучшего воспитателя несовершеннолетних
"Листосос" в помощь: Листву с улиц Ульяновска начали убирать при помощи огромного пылесоса
9 октября УНИКС в первом домашнем матче Еврокубка сыграет с «Цедевитой Олимпия»
В Чувашии смертность на треть превысила рождаемость
В Чувашии трое мужчин попытались украсть полтонны металла из свинарника
Возобновлены поиски мужчины, который отправился из Самары в Набережные Челны и пропал
Доходы бюджета Ульяновска выросли за год на 14%
Тренер «Ак Барса» перед игрой с «Локомотивом»: будут изменения и в защите, и в нападении
В Казани во время пожара огнеборцы спасли трех человек
Небольшой дождь и слабый плюс: Прогноз погоды в Казани на 9 октября
ВТБ снизил ставку по рефинансированию ипотеки сторонних банков
В Татарстане за три года отремонтируют 94 детских оздоровительных лагеря
Мальчика, которого пыталась зарезать собственная мать, переведут из Набережных Челнов в ДРКБ
В Йошкар-Оле на уроке физкультуры скончался 8-летний ребенок
В Казани появился бюст Героя России лейтенанта Алексея Козина
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
9 октября три района Казани останутся без света
В Татарстане водолазы обнаружили тело пропавшей женщины
В Казани родственники вынесли из горящей квартиры двух детей
9 октября на улице Николая Ершова в Казани на сутки отключат воду
В Чувашии спасатели выручили рыбаков, у которых заглох мотор на катере
Главным архитектором Казани стала Ильсияр Тухватуллина
Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег
В Казани иномарка сбила 12-летнего школьника-нарушителя
В Татарстане фура вылетела в кювет, погиб водитель