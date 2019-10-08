2019-10-08T17:40:30+03:00
Спорт

9 октября УНИКС в первом домашнем матче Еврокубка сыграет с «Цедевитой Олимпия»

Начало матча назначено на 19:00
Наиля ГАЛИМОВА
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В первом домашнем матче в рамках Единой лиги ВТБ казанцы обыграли «Астану».В первом домашнем матче в рамках Единой лиги ВТБ казанцы обыграли «Астану».Фото: Алина НИЗАМОВА
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9 октября казанский УНИКС в первом домашнем матче в рамках Кубка Европы нового сезона сыграет с хорватской «Цедевитой Олимпия». Начало игры назначено на 19:00 по московскому времени.

В прошлом матче Еврокубка 2 октября УНИКС проиграл итальянской «Брешии» со счетом 84:75. А в первом домашнем матче в рамках Единой лиги ВТБ казанцы обыграли «Астану» со счетом 81:72. Тогда самым результативным игроком встречи стал Макколум – на его счету 21 очко. Новый капитан УНИКСа в этом сезоне Джамар Смит набрал 19 очков.

В Единой лиге ВТБ УНИКС сыграют 12 октября в столице Эстонии против таллинского «Калева».

ИСТОЧНИК KP.RU

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