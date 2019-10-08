В Чувашии смертность на треть превысила рождаемость
За 8 месяцев 2019 года в республике ушли из жизни 10,2 тысячи человек
С января по август в республике родилось 7,8 тысячи человекФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:
Стало известно, что учило умерших в 2019 году в Чувашии превысило число родившихся почти на треть. Так, с января по август в республике родилось 7,8 тысячи человек, тогда как умерло – 10,2 тысячи, сообщает Чувашстат. При этом, естественная убыль населения в регионе составила 2,4 тысячи человек.
Отметим, что чаще всего в Чувашии люди умирали от болезней системы кровообращения (38,9%), новообразований – 12,2% и внешних причин – 9,7%. Также причинами смертей являлись болезни органов дыхания (6,2%) и органов пищеварения (4,7%).
ИСТОЧНИК KP.RU