В Чувашии смертность на треть превысила рождаемость

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-08T17:01:02+03:00

С января по август в республике родилось 7,8 тысячи человек Фото: Олег УКЛАДОВ

За 8 месяцев 2019 года в республике ушли из жизни 10,2 тысячи человек

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Стало известно, что учило умерших в 2019 году в Чувашии превысило число родившихся почти на треть. Так, с января по август в республике родилось 7,8 тысячи человек, тогда как умерло – 10,2 тысячи, сообщает Чувашстат. При этом, естественная убыль населения в регионе составила 2,4 тысячи человек.

Отметим, что чаще всего в Чувашии люди умирали от болезней системы кровообращения (38,9%), новообразований – 12,2% и внешних причин – 9,7%. Также причинами смертей являлись болезни органов дыхания (6,2%) и органов пищеварения (4,7%).

ИСТОЧНИК KP.RU