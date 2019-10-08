В Чувашии трое мужчин попытались украсть полтонны металла из свинарника

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-08T16:45:53+03:00

Преступников заметил председатель сельскохозяйственного кооператива, о чем сообщил в полицию Фото: Сергей Грачёв

Каждый из них теперь должен будет выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Порецком районе Чувашии к уголовной ответственности привлекли трех местных жителей. Они попытались украсть полтонны металлолома из свинарника, сообщает прокуратура республики.

Произошло это утром 17 августа текущего года. Тогда мужчины приехали на территорию недействующей свино-товарной фермы в селе Полибино и незаконно проникли в свинарник. Там они при помощи газосварочного оборудования срезали металлоконструкции общей массой 510 килограмм, а после сложили их в кузов автомобиля.

Преступников заметил председатель сельскохозяйственного кооператива, о чем сообщил в полицию.

- С учетом характера совершенного преступления и данных о личности обвиняемых, суд применил к ним меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей каждому, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU