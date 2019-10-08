2019-10-08T16:26:30+03:00
Происшествия

Возобновлены поиски мужчины, который отправился из Самары в Набережные Челны и пропал

О местонахождении 35-летнего Уланбека Малакаева ничего не известно с 25 июня текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Татарстане возобновил поиски 35-летнего Уланбека Малакаева. Мужчина пропал по дороге из Самары в Набережные Челны 25 июня текущего года.

Известно, что Уланбек ростом около 178 сантиметров имеет среднее телосложение, темные волосы, карие глаза и родинку на правом ухе. На момент пропажи на мужчине была черная куртка. С собой он также имел черную сумку на колесиках.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Уланбека Малакаева, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52

ИСТОЧНИК KP.RU

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