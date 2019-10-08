2019-10-08T15:41:14+03:00
Экономика

Доходы бюджета Ульяновска выросли за год на 14%

Рост показателей отмечен сразу в нескольких отраслях экономики
Владимир КРУПСКИЙ
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Оборот организаций по всем видам экономической деятельности составил 238,3 миллиардов рублейОборот организаций по всем видам экономической деятельности составил 238,3 миллиардов рублейФото: Владимир КРУПСКИЙ
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За 8 месяцев 2019 года оборот организаций по всем видам экономической деятельности составил 238,3 миллиардов рублей, что почти на 18% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщила заместитель начальника управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации Ольга Задериголова, с января по август ульяновские промышленные предприятия отгрузили товаров собственного производства на 118,6 миллиардов рублей (на 42% больше аналогичного периода прошлого года – АППГ). В эксплуатацию введено 263 тысячи квадратных метров жилья (на 8% больше АППГ).

С начала года на территории Ульяновска было создано 11 110 новых рабочих мест, что превышает плановый показатель на 4%. Уровень официально зарегистрированной безработицы уменьшился и по состоянию на 4 октября составил 0,44%. Кроме того, выявлено 3225 случаев неформальной занятости, после чего данные рабочие места удалось легализовать.

- Положительная динамика социально-экономического развития города привела к росту объёма налоговых доходов муниципального бюджета. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года он составил 14,4%, - отметила Ольга Задериголова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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