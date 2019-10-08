Небольшой дождь и слабый плюс: Прогноз погоды в Казани на 9 октября

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-08T14:45:53+03:00

Пока столбики термометров ниже нуля не опускаются. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Казани установилась полноценная осенняя погода. Так, 9 октября в столице Татарстана прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет дождь и мокрый снег, днем также временами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 5-7 градусов со знаком "плюс"..

В других районах республики ночью и утром пройдет дождь, местами – с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, днем - до 9 градусов выше нулевой отметки.

ИСТОЧНИК KP.RU