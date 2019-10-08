2019-10-08T13:29:54+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле на уроке физкультуры скончался 8-летний ребенок

СУ СКР Марий Эл проводит доследственную проверку
Лика ИСАЕВА
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Проводится доследственная проверка по факту смерти второклассникаПроводится доследственная проверка по факту смерти второклассника
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Сегодня, 8 октября, в одной из школ Йошкар-Олы на уроке физкультуры в спортзале произошло ЧП - скончался восьмилетний мальчик.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - На месте происшествия работает следственная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Собственные источники "Комсомольской правды - Казань" сообщили, что мальчику внезапно стало плохо. Сейчас выясняют, были ли проблемы со здоровьем у второклассника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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