В Казани во время пожара огнеборцы спасли трех человек

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-08T15:07:16+03:00

Их выводили из дома при помощи "маски спасаемого"

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Пожар в квартире на третьем этаже одного из многоквартирных домов на улице Авангардной в Приволжском районе столицы Татарстана начался во вторник, 8 октября. По предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнем в 10.07 загорелось постельное белье и мебель в квартире, где на момент возгорания находился хозяин.

К приезду огнеборцев едкий чёрный дым распространился по лестничной клетке. В горевшей квартире пожарные обнаружили хозяина квартиры. Мужчину с помощью маски спасаемого вывели из опасного места и передали бригаде "скорой помощи". Пострадавшего госпитализировали.

- С верхних этажей пожарными с применением "маски спасаемого" вывели ещё двух человек, - сообщили в МЧС Татарстана. - Точная причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU