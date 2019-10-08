2019-10-08T15:07:16+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара огнеборцы спасли трех человек

Их выводили из дома при помощи "маски спасаемого"
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

Пожар в квартире на третьем этаже одного из многоквартирных домов на улице Авангардной в Приволжском районе столицы Татарстана начался во вторник, 8 октября. По предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнем в 10.07 загорелось постельное белье и мебель в квартире, где на момент возгорания находился хозяин.

К приезду огнеборцев едкий чёрный дым распространился по лестничной клетке. В горевшей квартире пожарные обнаружили хозяина квартиры. Мужчину с помощью маски спасаемого вывели из опасного места и передали бригаде "скорой помощи". Пострадавшего госпитализировали.

- С верхних этажей пожарными с применением "маски спасаемого" вывели ещё двух человек, - сообщили в МЧС Татарстана. - Точная причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии смертность на треть превысила рождаемость
В Чувашии трое мужчин попытались украсть полтонны металла из свинарника
Возобновлены поиски мужчины, который отправился из Самары в Набережные Челны и пропал
Доходы бюджета Ульяновска выросли за год на 14%
Тренер «Ак Барса» перед игрой с «Локомотивом»: будут изменения и в защите, и в нападении
Небольшой дождь и слабый плюс: Прогноз погоды в Казани на 9 октября
ВТБ снизил ставку по рефинансированию ипотеки сторонних банков
В Татарстане за три года отремонтируют 94 детских оздоровительных лагеря
Мальчика, которого пыталась зарезать собственная мать, переведут из Набережных Челнов в ДРКБ
В Йошкар-Оле на уроке физкультуры скончался 8-летний ребенок
В Казани появился бюст Героя России лейтенанта Алексея Козина
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
9 октября три района Казани останутся без света
В Татарстане водолазы обнаружили тело пропавшей женщины
В Казани родственники вынесли из горящей квартиры двух детей
9 октября на улице Николая Ершова в Казани на сутки отключат воду
В Чувашии спасатели выручили рыбаков, у которых заглох мотор на катере
Главным архитектором Казани стала Ильсияр Тухватуллина
Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег
В Казани иномарка сбила 12-летнего школьника-нарушителя
В Татарстане фура вылетела в кювет, погиб водитель