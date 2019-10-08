В Татарстане за три года отремонтируют 94 детских оздоровительных лагеря

СЕГОДНЯ 14:04 2019-10-08T14:04:52+03:00

Изменить размер текста: A A

С этого года в Татарстане стартовала республиканская комплексная программа капремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи на ближайшие три года. Так, до 2021 года в республике капитально отремонтируют 94 детских оздоровительных лагеря.

В этом году в 12 лагерях отремонтируют отдельные объекты, а в 9 уже ведется полная реновация. Также будут построены 2 новых лагеря на 100 мест в Камско-Устьинском районе и «Восток» в Казани на 200 мест.

В 2019-2021 также отремонтируют подъездные пути от автодорог до лагерей. В этом году уже ремонтируют дороги к 18 лагерям с финансированием 250 миллионов рублей. Работы уже завершились на дорогах к 10 лагерям, сообщили в пресс-службе министерства по делам молодежи Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU