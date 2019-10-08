Мальчика, которого пыталась зарезать собственная мать, переведут из Набережных Челнов в ДРКБ

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-08T13:47:28+03:00

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Минздрав Татарстана сообщил, что шестилетнему мальчику из Набережных Челнов, на которого ночью 7 октября с ножом напала собственная мать, сделали операцию. В ближайшие дни, как только состояние Рамиля (имя изменено, ред.) не вызовет опасение у медиков, мальчика перевезут в Казань, в ДРКБ.

Напомним, что после ссоры с мужем, которая произошла вечером 6 октября, 32-летняя Альбина И. из ревности решила расправиться со своими двумя сыновьями и свести счеты с жизнью, как полагает следствие. Из-за конфликта с супругой мужчина ушел ночевать к родителям, и прибежал домой только тогда, когда получил от Альбины фотографию окровавленного сына. Когда удалось попасть в квартиру, то младший сын И. уже не подавал признаков жизни, старшего срочно доставили в больницу с несколькими ножевыми ранениями. Сама Альбина И. пыталась свести счеты с жизнью, но ее удалось спасти. Она также находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU