В Казани появился бюст Героя России лейтенанта Алексея Козина

СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-08T13:15:46+03:00

Он был установлен на территории гимназии №7 Ново-Савиновского района

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В понедельник, 7 октября, в Казани состоялось торжественное открытие бюста военнослужащего внутренних войск МВД России, Героя России лейтенанта Алексея Козина. Памятник установили на территории гимназии №7 Ново-Савиновского района города, где некогда учился герой.

В 1999 году Козин был назначен на должность командира танкового взвода 100-й дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России. 5 сентября того же года подразделение получило приказ выдвинуться в Новолакский район Дагестана, где экипаж танка Козина вступил в бой с бандформированиями и подавил около десяти огневых точек.

Однако один из выстрелов врага попал в танк казанца. Козин приказал экипажу покинуть горящую машину, но сам остался прикрывать их отход. Последними словами Козина стали «Машину не брошу!».

12 ноября казанец получил звание Героя России за мужество и героизм 12 ноября все того же злополучного 1999 года.

ИСТОЧНИК KP.RU