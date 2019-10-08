2019-10-08T12:12:12+03:00
Происшествия

В Татарстане водолазы обнаружили тело пропавшей женщины

Сельская жительница пропала 6 октября
Лика ИСАЕВА
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Водолазы-спасатели искали пропавшую женщинуВодолазы-спасатели искали пропавшую женщину
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В Алексеевском районе республики с вечера 6 октября разыскивали жительницу села Лебяжье. 57-летняя женщина вышла из дома в 15.30 и не вернулась. На поиски отправились сотрудники МЧС, полиции, родственники и волонтеры.

Рядом с селом протекает река Кама. В понедельник, 7 октября, водолазы обнаружили тело погибшей в 50 метрах от берега на глубине 0,8 метров. Они извлекли останки и передали их сотрудникам полиции.

- Общая площадь обследования водной акватории реки Кама составила 600 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина происшествия устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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