В Казани родственники вынесли из горящей квартиры двух детей

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-08T11:52:44+03:00

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Пожар в квартире многоквартирного жилого дома №24 на улице Кул Гали в Приволжском районе столицы Татарстана произошел в понедельник, 7 октября, в 13.10. По предварительным данным, в результате неосторожного обращения с огнем начался пожар в одной из комнат, где находились два мальчика - шестилетний и четырехлетний. Еще до приезда огнеборцев родители сумели вытащить детей из горящей квартиры на первом этаже.

К приезду пожарных в квартире на площади 10 квадратных метров полыхал огонь. С ним удалось быстро справиться.

- В результате пожара дети получили легкое отравление продуктами горения, от госпитализации отказались, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU