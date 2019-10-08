9 октября три района Казани останутся без света

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-08T12:27:51+03:00

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В среду, 9 октября, ряд домов Ново-Савиновского, Приволжского и Советского района Казани останется без света. Отключение электричества связано с плановым ремонтом линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

Так, с 9.00 до 17.00 света не будет в домах Ново-Савиновского района по адресам: улица Адоратского, 37, 41 и 45.

С 8.00 до 17.00 без электричества останутся жители домов Приволжского района по адресам: улица Назарбаева, 9, 15. А с 8.00 до 18.00 света не будет в Казанском политехническом колледже, общежитиях по адресам: улица Авангардная, 87, 91. Также отключение коснется жилых домов по адресам: улица Авангардная 89, улица Деревня Универсиады, 2, 3, 4, 5, 12, 13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20, улица Рихарда Зорге, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43 и улица Братьев Касимовых, 38, 40.

С 8.00 до 19.00 света также не будет в домах частного сектора поселка Алтан по улицам Серле, Заветная.

С 9.00 до 19.00 света не будет в Советском районе. Здесь без электричества останутся детсад №7, дом №11 на улице Айтматов, СНК «Виктория-материк», «Виктория-остров», «Вишенка», «Весна-78» и «Казанец». Кроме того, электричества не будет на улицах Вишневый сад, Березовая, Школьная и Услонская в Малых Дербышках.

ИСТОЧНИК KP.RU