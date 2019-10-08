2019-10-08T11:09:17+03:00
Происшествия

В Чувашии спасатели выручили рыбаков, у которых заглох мотор на катере

Катер с людьми относило течением
Лика ИСАЕВА
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Спасатели отбуксировали катер к берегуСпасатели отбуксировали катер к берегуФото: Лика ИСАЕВА
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Сообщение о том, что на Волге возле Козьего острова на территории Чувашии терпит бедствие катер с людьми, поступило на пульт оперативного дежурного Чувашской поисково-спасательной службу в 13.15 в понедельник, 7 октября. Заявители сообщили, что их лодку течением сносит вниз по реке, сломался мотор и требуется помощь.

Спасатели спасательной станции «Новочебоксарская» срочно выехали и вскоре отыскали катер. Его отбуксировали к берегу, на котором находись люди, сообщили в пресс-службе ЧПСС. В медицинской помощи они не нуждались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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