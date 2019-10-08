2019-10-08T11:24:08+03:00
Общество

9 октября на улице Николая Ершова в Казани на сутки отключат воду

Причина этого – работы на сетях водопровода
Алина ГАБДУЛИНА
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Водоснабжение будет восстановлено лишь в четверг, 10 октябряВодоснабжение будет восстановлено лишь в четверг, 10 октябряФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В среду, 9 октября, на улице Николая Ершова в Советском районе Казани на сутки будет отключено водоснабжение. Причина этого – проведение работ на сетях водопровода.

В частности, с 9.00 воды не будет в жилых домах №55, 55б, 55е, 57б, 57в. Отключение также коснется детского сада №349 и культурного центра «Сайдаш».

Водоснабжение будет восстановлено лишь в 9.00 в четверг, 10 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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