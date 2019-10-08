Главным архитектором Казани стала Ильсияр Тухватуллина
Она получила наибольшее количество голосов экспертного сообщества
Фото: мэрия Казани
Изменить размер текста:
Во вторник, 8 октября, стало известно, что главным архитектором Казани стала Ильсияр Тухватуллина. Такое решение было принято по итогам голосования на заседании экспертного совета под председательством мэра города Ильсура Метшина.
Отметим, что Ильсияр Тухватуллина – директор архитектурной компании. Она, как и ее конкуренты, представила экспертному сообществу свой кейс по развитию определенной территории города, а также поделилась своими взглядами на развитие Казани на следующие 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU