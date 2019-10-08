СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-08T10:54:02+03:00

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Во вторник, 8 октября, стало известно, что главным архитектором Казани стала Ильсияр Тухватуллина. Такое решение было принято по итогам голосования на заседании экспертного совета под председательством мэра города Ильсура Метшина.

Отметим, что Ильсияр Тухватуллина – директор архитектурной компании. Она, как и ее конкуренты, представила экспертному сообществу свой кейс по развитию определенной территории города, а также поделилась своими взглядами на развитие Казани на следующие 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU