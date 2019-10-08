Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег
Днем воздух прогреется до +5..+10°
Уже ночью в четверг, 10 октября, температура опуститься до 0 градусовФото: Евгения ГУСЕВА
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Еще пару дней назад жители Татарстана наслаждались теплой погодой и гуляли в парках своих городов, а во вторник, 8 октября погода в республике резко изменилась. По прогнозу Гидрометцентра, в регионе ожидается даже мокрый снег.
Днем воздух прогреется до +5..+10°. Однако уже ночью в четверг, 10 октября, температура опуститься до 0 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU