В Татарстане фура вылетела в кювет, погиб водитель
Страшная авария произошла в понедельник, 7 октября, на автодороге в направлении Лесхоза в Сабинском районе республики. По предварительным данным, водитель многотонного большегруза "Рено" не справился с управлением. Его автомобиль пробил ограждение моста и вылетел в реку. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
В УГИБДД МВД Татарстана сообщили, что причины аварии, в результате которой погиб человек, выясняются.
Для того, чтобы поднять искореженный грузовик, потребовалась тяжелая техника.
ИСТОЧНИК KP.RU
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