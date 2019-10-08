В Татарстане фура вылетела в кювет, погиб водитель

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-08T09:31:30+03:00

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Страшная авария произошла в понедельник, 7 октября, на автодороге в направлении Лесхоза в Сабинском районе республики. По предварительным данным, водитель многотонного большегруза "Рено" не справился с управлением. Его автомобиль пробил ограждение моста и вылетел в реку. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

В УГИБДД МВД Татарстана сообщили, что причины аварии, в результате которой погиб человек, выясняются.

Для того, чтобы поднять искореженный грузовик, потребовалась тяжелая техника.

ИСТОЧНИК KP.RU