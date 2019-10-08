В Татарстане легковушка на скорости врезалась в дорожное ограждение, погиб водитель

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-08T09:11:52+03:00

В результате этого ДТП пострадали два пассажира ВАЗ-2110

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Смертельная авария произошла 6 октября в 20.40 на 29 километре автодороги "Верхнее Страле - Каразерик - Уруссу" в Ютазинском районе республики. По предварительным данным, 26-летний водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2110 на скорости врезался в пластиковые водоналивные блоки, которые служили ограждением перед песчано-гравийной насыпи на месте дорожных работ. Автомобиль взлетел на насыпи и перевернулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия смертельные травмы получил водитель, он скончался на месте аварии, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана. - Два его 25-летних пассажира получили травмы и госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU