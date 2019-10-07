Ограничение движения по двум улицам Казани продлили до 25 октября
Дороги будут перекрыты по улицам Таймырская и Рыночная
Причина перекрытия - ремонтные работыФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. Так, в городе ограничение движения транспорта по улицам Таймырская и Рыночная продлили до 25 октября. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.
Движение закрыто по улице Таймырская в районе пересечения с улицей Рыночная и по улице Рыночная на участке от дома №30 до дома №10. Это связано с работами по прокладке водопровода.
ИСТОЧНИК KP.RU