Ограничение движения по двум улицам Казани продлили до 25 октября

СЕГОДНЯ 19:14 2019-10-07T19:14:00+03:00

Дороги будут перекрыты по улицам Таймырская и Рыночная

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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. Так, в городе ограничение движения транспорта по улицам Таймырская и Рыночная продлили до 25 октября. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Движение закрыто по улице Таймырская в районе пересечения с улицей Рыночная и по улице Рыночная на участке от дома №30 до дома №10. Это связано с работами по прокладке водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU