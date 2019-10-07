2019-10-07T19:14:00+03:00
Общество

Ограничение движения по двум улицам Казани продлили до 25 октября

Дороги будут перекрыты по улицам Таймырская и Рыночная
Владимир КРУПСКИЙ
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Причина перекрытия - ремонтные работыПричина перекрытия - ремонтные работыФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. Так, в городе ограничение движения транспорта по улицам Таймырская и Рыночная продлили до 25 октября. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Движение закрыто по улице Таймырская в районе пересечения с улицей Рыночная и по улице Рыночная на участке от дома №30 до дома №10. Это связано с работами по прокладке водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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