Главным архитектором Казани назначили Ильсияр Тухватуллину

СЕГОДНЯ 19:08 2019-10-07T19:08:17+03:00

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По итогам заседания экспертного совета под председательством мэра Казани Ильсура Метшина в Казанской ратуше главным архитектором города была выбрана Ильсияр Тухватуллина, которая является директором архитектурной компании «АДТ». За нее проголосовало наибольшее количество участников Совета.

Отбор на должность главного архитектора города стартовал в июле, после того, как свой пост покинула Татьяна Прокофьева. Кандидатам было предложено направить свое портфолио и заполнить онлайн-анкету. В ней участникам предстояло описать свой профессиональный и общественный опыт, а также поделиться видением градостроительного и архитектурного развития города.

Сегодня по итогам заключительного этапа, который проводился во Всемирный день архитектуры, в Казанской ратуше представители экспертного совета провели закрытое голосование. По его итогам главным архитектором была выбрана Ильсияр Тухватуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU