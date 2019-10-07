В Татарстане меняются тарифы на пригородные перевозки: Как и сколько будут платить пассажиры электричек

СЕГОДНЯ 18:58 2019-10-07T18:58:10+03:00

Тарифы на перевозку детей в возрасте от 5 до 7 лет составят 25% от полной стоимости проездного документа. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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С 14 октября на территории Татарстана изменится тариф на пригородные перевозки. Соответствующее постановление подписано в Госкомитете РТ по тарифам.

Так, стоимость на 1-2-ю десятикилометровые зоны по маршруту следования пассажира составит 24 рубля, на 3-4-ю десятикилометровые зоны – 18 рублей за каждую зону дополнительно, на 5-8-ю зоны – 16 рублей за каждую зону дополнительно, на 9-13-ю зоны – 14 рублей за каждую зону дополнительно, на 14-20-ю зоны – 12 рублей за каждую зону дополнительно. Тарифы на перевозку детей в возрасте от 5 до 7 лет составят 25% от полной стоимости проездного документа.

Кроме того, с 14 октября отменяются абонементные билеты по специальному тарифу «Городской», «Два берега», «Корпоративный», «Мне в столицу», «Молодежный», а также разовые проездные документы по спецтарифу «Выгодный». Абонемент, приобретенный до 14 октября, может быть использован до окончания срока действия.

ИСТОЧНИК KP.RU