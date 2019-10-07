В Татарстане водитель погиб, сбив лося

СЕГОДНЯ 18:22 2019-10-07T18:22:58+03:00

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Смертельная авария с участием иномарки "Шкода Октавия" и дикого лося произошла в воскресенье, 6 октября, на 8-м километре автодороги "Кузайкино – Нурлат – Черемшан" в Черемшанском районе республики.

Авария произошла в 17.20, когда 60-летний водитель иномарки "Шкода Октавия" решил обогнать впереди идущий автомобиль. Он выехал на встречку и врезался в лося, стоявшего на дороге. Сразу после этого автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

- В результате аварии водитель иномарки получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU