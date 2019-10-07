В Марий Эл за один день сгорело сразу два бани

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-07T17:47:57+03:00

К счастью, ни в одном из пожаров люди не пострадали

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В минувшую субботу, 5 октября, в СНТ «Дорожник» Медведевского района республики загорелась баня. В 19.15 возгорание заметили хозяева строения. Они вызвали на место пожарных, а до их приезда пытались самостоятельно справиться с огнем.

Однако справиться самостоятельно хозяева не смогли – пламя продолжало распространяться. Загорелся дровяник и туалет. Помещения потушили подъехавшие на место пожарные. Площадь пожара составила порядка 19 квадратных метров, сообщает МЧС Марий Эл.

В этот же день баня загорелось и в деревне Малый Пижай Сернурского района. О пожаре сообщили соседи. Они же попытались самостоятельно потушить строение, но не смогли. На момент приезда пожарных полыхало уже 126 «квадратов». Пожарные справились с огнем, но баня сгорела полностью. Ее хозяев дома не было.

По предварительным данным, причиной первого пожара стала неисправность печи, а второго – короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU