В Татарстане приставы принудительно отправили в больницу больного туберкулезом

СЕГОДНЯ 17:10 2019-10-07T17:10:30+03:00

Мужчина отказывался лечиться и сбегал из медучреждения

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Судебным приставам Заинского района поступил исполнительный лист. Необходимо было незамедлительно доставить в Казанскую туберкулезную больницу 36-летнего местного жителя. У мужчины - открытая форма туберкулеза, но от лечения он уклоняется, постоянно сбегает из медицинского учреждения.

В связи этим Заинская центральная районная больница подала иск в суд о принудительной госпитализации жителя Заинска, ведь это была эпидемиологическая угроза окружающим. Суд иск удовлетворил полностью и вынес решение о принудительной госпитализации больного.

Несмотря на попытку скрыться от приставов, больной туберкулезом мужчина принудительно доставлен в Казанскую туберкулезную больницу. Там ему предстоит пройти обследование и лечение.

- В ходе исполнительных действий приставы были обеспечены медицинской защитой, - сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана. - Исполнительные действия проводились при участии медработников.

ИСТОЧНИК KP.RU