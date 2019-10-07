2019-10-07T15:22:15+03:00
Экономика

В бюджет Чебоксар недоплатили 277 миллионов рублей налога

За 9 месяцев с начала года бюджет города исполнен в сумме 7,4 миллиардов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Больше всего налогов не заплатили юридические лицаБольше всего налогов не заплатили юридические лицаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Долги по налогам в бюджет Чебоксар оцениваются в 227 миллионов рублей. Такие цифры на еженедельной планерке в мэрии города сообщил начальник Инспекции Федеральной налоговой служба Станислав Федоров.

Федоров отметил, что больше всего налогов не заплатили юридические лица. Но большинство из них признаны банкротами либо находятся в предбнакротном состоянии, поэтому взыскать с них деньги невозможно.

В городе сохраняется рост задолженности по земельному налогу. Так, например, ООО «СУОР» должно выплатить более 21,4 миллионов рублей, ООО «НПП «Инженерный центр» - более 14,5 миллионов рублей.

Говоря о хорошем, на планерке было отмечено, что за 9 месяцев с начала года бюджет города исполнен в сумме 7,4 миллиардов рублей. Это на 4,3% больше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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