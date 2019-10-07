В Татарстане мужчина отправился на рыбалку и пропал
3 октября житель села Старошешминское 66-летний Александр Колесников отправился на рыбалку. С тех пор о его местонахождении ничего не знаю даже близкие люди. Мужчина пропал.
Известно, что Александр ростом порядка 174 сантиметров имеет среднее телосложение, короткие светло-русые волосы с проседью и карие глаза. Кроме того, у правого глаза мужчины имеется родинка.
На момент пропажи на Александре были белая рубашка, серая олимпийка, зеленый плащ, бирюзовые спортивные брюки, коричневые сапоги-болотники.
С собой у пропавшего были красный велосипед «Кама», надувная лодка, белая сумка и удочки.
Всех, кто видел Александра Колесникова после 3 октября, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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