Следствие разыскивает экс-начальника управления образования Казани
В Управлении образования Казани новый руководитель. Им стала Светлана Захарова, которая пока занимает эту должность с приставкой и.о.
Прежний руководитель - Ильнар Хидиятов, добровольно и спешно покинул этот пост. Как сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах, мужчина предпочел скрыться после того, как стал основным подозреваемым в уголовном деле о получении взятки в 800 тысяч рублей. Как полагают следователи, он получал откаты от компании, которая поставила охранное оборудование - рамки металлоискатели, в городские школы. Все поставки произошли в 2016-2017 годах, тогда он и получил кругленькую сумму.
Задержать Хидиятова пока не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU
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