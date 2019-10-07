Следствие разыскивает экс-начальника управления образования Казани

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-07T16:30:42+03:00

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В Управлении образования Казани новый руководитель. Им стала Светлана Захарова, которая пока занимает эту должность с приставкой и.о.

Прежний руководитель - Ильнар Хидиятов, добровольно и спешно покинул этот пост. Как сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах, мужчина предпочел скрыться после того, как стал основным подозреваемым в уголовном деле о получении взятки в 800 тысяч рублей. Как полагают следователи, он получал откаты от компании, которая поставила охранное оборудование - рамки металлоискатели, в городские школы. Все поставки произошли в 2016-2017 годах, тогда он и получил кругленькую сумму.

Задержать Хидиятова пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU