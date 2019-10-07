В Марий Эл легковушка на скорости в дождь вылетела с трассы в дерево

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-07T17:24:44+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 октября, в субботу, в 19.00 на 124 километре автодороги «Вятка» на территории Оршанского района. По предварительным данным, 38-летний водитель, управляя отечественной легковушкой ВАЗ, на скорости не справился с управлением и вылетел в кювет. Усугубило ситуацию ито, что в этот день шел сильный дождь.

Автомобиль врезался в дерево, находившееся в кювете.

- В результате аварии водителя с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU