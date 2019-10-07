2019-10-07T14:33:13+03:00
Общество

В Елабужском района была обнаружена свалка полиэтилена

Теперь председателю садового товарищества грозит штраф в размере 40 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Минэкологии ТатарстанаФото: пресс-служба Минэкологии Татарстана
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В садовом товариществе «Спутник» Елабужского района появилась свалка полиэтилена на площади порядка 30 «квадратов». О ней местные жители сообщили в Прикамское территориальное управление Минэкологии Татарстана.

Экологи выехали на место и убедились в существовании данной свалки. Теперь председателю садового товарищества грозит штраф в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, в отношении него вынесено предписание об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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