В Елабужском района была обнаружена свалка полиэтилена
Теперь председателю садового товарищества грозит штраф в размере 40 тысяч рублей
Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана
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В садовом товариществе «Спутник» Елабужского района появилась свалка полиэтилена на площади порядка 30 «квадратов». О ней местные жители сообщили в Прикамское территориальное управление Минэкологии Татарстана.
Экологи выехали на место и убедились в существовании данной свалки. Теперь председателю садового товарищества грозит штраф в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, в отношении него вынесено предписание об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU