В Марий Эл 72-летний пенсионер сбил на переходе мать с ребенком на руках
Наезд на 30-летнюю женщину и ее двухлетним сыном произошел 6 октября, в воскресенье, вечером в поселке Медведево Медведевского района республики. По предварительным данным, женщина с ребенком на руках переходила дорогу по "зебре". 72-летний водитель отечественной легковушки грубо проигнорировал правила дорожного движения и не уступил дорогу пешеходам.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие - мать и ее ребенок, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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