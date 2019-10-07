В Марий Эл 72-летний пенсионер сбил на переходе мать с ребенком на руках

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-07T12:51:02+03:00

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Наезд на 30-летнюю женщину и ее двухлетним сыном произошел 6 октября, в воскресенье, вечером в поселке Медведево Медведевского района республики. По предварительным данным, женщина с ребенком на руках переходила дорогу по "зебре". 72-летний водитель отечественной легковушки грубо проигнорировал правила дорожного движения и не уступил дорогу пешеходам.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие - мать и ее ребенок, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU