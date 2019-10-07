2019-10-07T14:52:33+03:00
Общество

Прокуратура Чувашии не согласилась с тем, что «звонок для учителя»

Администрации двух школ Красноармейкского района нарушали права детей на законный отдых
Алина ГАБДУЛИНА
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Протесты прокуратуры сейчас находятся на рассмотренииПротесты прокуратуры сейчас находятся на рассмотренииФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В правилах внутреннего распорядка двух школ Красноармейского района Чувашии было написано: «Звонок об окончании урока дается для учителя; только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс». По такому принципу дети и учились, пока не вмешались сотрудники прокуратуры.

Надзорное ведомство напомнило администрациям учреждений, что продолжительность урока не должна превышать 45 минут. Так, школы нарушали права детей на законный отдых.

Протесты прокуратуры сейчас находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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