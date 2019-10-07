2019-10-07T11:57:37+03:00
Общество

"Это новшество коснется каждой квартиры, где есть телевизор": Казань полностью готова к переходу на цифровое вещание

Это произойдет уже через неделю
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Уже через неделю, 14 октября, в республике начнется четвертый, завершающий этап перехода на цифровое телевидение. Если в аналоговом формате жители могли бесплатно смотреть до 10 телеканалов, то теперь они получат возможность бесплатного просмотра 20 общедоступных каналов в цифровом качестве.

Казань на сегодняшний день на 100% охвачена сигналом цифрового эфирного вещания. Так, продали 22 тысячи цифровых приставок.

- Если на своих экранах телевизоров рядом с логотипом федеральных каналов «Первый», «Россия-1», «НТВ», «Пятый канал» зрители видят букву «А», то это аналоговое вещание. В этом случае для перехода на цифровое вещание необходимо уточнить, поддерживает ли телевизор цифровой стандарт - эту информацию можно найти в паспорте телевизора либо на сайте радиотелевизионного передающего центра по наименованию марки и модели телевизора, - рассказал начальник Управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов.

Если телевизор поддерживает цифровой стандарт, то необходимо подключить его к общедомовой системе коллективного приема телевидения. В случае, если телевизор не поддерживает цифровой стандарт, необходимо приобрести приставку цифрового формата.

- Это новшество коснется каждой квартиры, где есть телевизор. Управление информационных технологий и связи провело большую работу, хочу поблагодарить всех, кто в этом участвовал, особенно - волонтеров. Им нужно и дальше быть готовыми к тому, чтобы выехать на место и оказать необходимую помощь. Работа предстоит ответственная, большая, нужно ее провести достойно столицы республики, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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