В Чебоксарах больше недели идут активные поиски ветерана Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-07T12:23:08+03:00

91-летний Михаил Никитин не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи

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В Чебоксарах уже 10 дней идут активные поиски 91-летнего Михаила Никитина. Ветеран Великой Отечественной войны ушел из дома 27 сентября и пропал. Родные отмечают, что мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Известно, что Михаил ростом 160 сантиметров имеет нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была фуражка с козырьком, черное пальто на пуговицах, белый шерстяной свитер, синие брюки и коричневые ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пенсионера, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU