В Чебоксарах больше недели идут активные поиски ветерана Великой Отечественной войны
В Чебоксарах уже 10 дней идут активные поиски 91-летнего Михаила Никитина. Ветеран Великой Отечественной войны ушел из дома 27 сентября и пропал. Родные отмечают, что мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.
Известно, что Михаил ростом 160 сантиметров имеет нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была фуражка с козырьком, черное пальто на пуговицах, белый шерстяной свитер, синие брюки и коричневые ботинки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пенсионера, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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