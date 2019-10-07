2019-10-07T13:56:25+03:00
Дом. Семья

"Какая тварь поставила капкан?": В Набережных Челнах прохожие спасли бобра, попавшего в капкан

Видео спасения грызуна разместили в соцсетях
Лика ИСАЕВА
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Вот в такой капкан попался боберВот в такой капкан попался боберФото: соцсети
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Прогулка вдоль одной из рек в Набережных Челнах стала настоящей спасательной операцией для местных жителей. Возле самого берега в воде сидел крупный бобр. Грызун не делал попыток сбежать при виде людей, и озадаченная этим компания подошла поближе, чтобы понять, в чем дело.

Оказалось, животное угодило в большой капкан, который кто-то установил в воде.

Люди решили спасти животное, осторожно подтянули бобра вместе с капканом на берег и сумели разжать тиски. Бобра отпустили на свободу.

Не все поддержали спасителя бобров. Кто-то прокомментировал, что бобры - вредные животные, и могут поставить крест на Шильниковском заповеднике.

Спасение бобра в Челнах сняли на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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