«Это человек железной воли»: Рустам Минниханов поздравил Владимира Путина с Днем рождения, записав клип о Татарстане
В понедельник, 7 октября, Президент России Владимир Путин отмечает свое 67-летие. С днем рождения лидера страны поздравил и глава Татарстана Рустам Минниханов. На своей соцстранице он опубликовал видеоклип о пребывании Путина в Татарстане.
- Президент России это человек железной воли, которому под силу решить задачи любого масштаба, как во внутренней политике, так и на внешнеполитической арене. Сегодня у нашего лидера День рождения. Поздравляю Вас от себя лично и от всех татарстанцев – туган конегез белэн, хормэтле Владимир Владимирович, - написал Минниханов.
В комментариях жители республики присоединились к поздравлению.
ИСТОЧНИК KP.RU