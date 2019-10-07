2019-10-07T11:13:43+03:00
Общество

«Это человек железной воли»: Рустам Минниханов поздравил Владимира Путина с Днем рождения, записав клип о Татарстане

Видеоклип о пребывании лидера страны в Татарстане он опубликовал на своей соцстранице [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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В понедельник, 7 октября, Президент России Владимир Путин отмечает свое 67-летие. С днем рождения лидера страны поздравил и глава Татарстана Рустам Минниханов. На своей соцстранице он опубликовал видеоклип о пребывании Путина в Татарстане.

- Президент России это человек железной воли, которому под силу решить задачи любого масштаба, как во внутренней политике, так и на внешнеполитической арене. Сегодня у нашего лидера День рождения. Поздравляю Вас от себя лично и от всех татарстанцев – туган конегез белэн, хормэтле Владимир Владимирович, - написал Минниханов.

В комментариях жители республики присоединились к поздравлению.

rusminnikhanovrusminnikhanov
Минниханов поздравил Путина с Днем рождения
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ИСТОЧНИК KP.RU

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