В Набережных Челнах количество автомобильных аварий сократилось на 43%

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-07T11:40:05+03:00

За последние пять лет на ремонт дорог города было потрачено более 10 миллиардов рублей

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Стало известно, что с 2015 в Набережных Челнах количество дорожно=транспортных происшествий сократилось на 43%. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на еженедельной планерке 7 октября.

- Понятно, хорошие дороги – это благо для любого города. Но цель, наряду с комфортом другая, самая важная – сохранение жизни всех тех, кто находится за рулем и ходит пешком. Количество транспорта растет, скорости объективно растут, нагрузка на дорожную сеть растет. Поэтому задача и цель, которую мы ставим, это снижение дорожно-транспортных происшествий, - отметил градоначальник.

Магдеев также добавил, что за последние пять лет из бюджетов различных уровней городу выделено более 10 миллиардов рублей на приведение автомобильных дорог в нормальное состояние. Так, например, в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были отремонтированы улица Абдулы Алиша, проспекты Мира, Набережночелнинский, Мусы Джалиля и Альметьевский тракт.

ИСТОЧНИК KP.RU