2019-10-07T10:52:45+03:00
Общество

25 школьников будут получать именные стипендии главы Чувашии

Ежемесячно в течение года им будет выплачиваться по 400 рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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В этом году для участия в конкурсе поступило 135 заявок из 18 районов и 4 городских округов регионаВ этом году для участия в конкурсе поступило 135 заявок из 18 районов и 4 городских округов регионаФото: Ольга Крыльцова
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Стало известно, что получать именные стипендии главы Чувашии будут 25 школьников. Ежемесячно в течение года им будет выплачиваться по 400 рублей, сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Среди обладателей стипендии подростки, которые учатся на «хорошо» и «отлично», являются лауреатами и дипломантами различного уровня предметных олимпиад, турниров, смотров, творческих конкурсов.

Ведомство отмечает, что в этом году для участия в конкурсе поступило 135 заявок из 18 районов и 4 городских округов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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