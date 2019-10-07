25 школьников будут получать именные стипендии главы Чувашии
Ежемесячно в течение года им будет выплачиваться по 400 рублей
В этом году для участия в конкурсе поступило 135 заявок из 18 районов и 4 городских округов регионаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:
Стало известно, что получать именные стипендии главы Чувашии будут 25 школьников. Ежемесячно в течение года им будет выплачиваться по 400 рублей, сообщает пресс-служба Минобразования республики.
Среди обладателей стипендии подростки, которые учатся на «хорошо» и «отлично», являются лауреатами и дипломантами различного уровня предметных олимпиад, турниров, смотров, творческих конкурсов.
Ведомство отмечает, что в этом году для участия в конкурсе поступило 135 заявок из 18 районов и 4 городских округов региона.
ИСТОЧНИК KP.RU