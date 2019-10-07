2019-10-07T10:22:44+03:00
Общество

«У нас не только сырость, но еще и грызуны»: в подъезде нового дома в Набережных Челнах поселились дикие хомяки

Жители многоэтажки уверяют, что у них живут еще и мыши
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Эльвира С.Фото: Эльвира С.
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Жители дома 20/06 в набережночелнинском ЖК «Замелекесье» жалуются на сырость в подъездах, запах канализации и мышей. А с недавних пор частыми гостями многоэтажки стали дикие хомяки – карбыши.

- Дому 1 год, из него полгода мы мучаемся от запаха канализации и сырости в подъездах. У нас не только сырость, но и мыши бегают еще. С недавних пор появилась новые грызуны. (Фото ниже) Они бегут к нам с поля, в тепло, в подъезд. ЖЭК ничего не предпринимает. Скоро начнёт плесневеть все из-за сырости, - пишет Эльвира С.на официальной соцстранице администрации города.

В комментариях под постом женщине ответила управляющая компания. Она уверена, что засоры канализации происходят из-за наличия в ней бытовых отходов, которые жителям сбрасывать в унитаз. Так, аварийная ситуация, якобы, происходит по вине граждан.

- Мы слышали этот ответ, что все сбрасывают жильцы. Но нет никаких доказательств. Если вы каждый два месяца проводите дератизацию, почему мыши кишат во дворе? – написала на это Эльвира.

Ответа не последовало. А тем временем горожане отмечают, что карбыши агрессивны и могут кидаться на людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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