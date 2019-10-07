В Татарстане мужчина утонул, вылетев в реку на легковушке

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-07T10:03:15+03:00

Водитель сумел выбраться из затонувшего автомобиля, но не доплыл до берега

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Трагедия произошла в селе Русский Шуган Муслюмовского района в субботу, 5 октября. 55-летний мужчина из села Сапеево приехал на рыбалку, но по какой-то причине его автомобиль сорвался и съехал в водоем.

Рыбаку удалось выбраться из затопленной машины, но до берега он не доплыл. Тело погибшего мужчины разыскивали сотрудники МЧС Татарстана в субботу, но смогли обнаружить и поднять на поверхность только в воскресенье, 6 октября.

Местные жители рассказали, что под водой еще несколько часов горели фары утонувшей легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU