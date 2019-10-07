В Татарстане мужчина утонул, вылетев в реку на легковушке
Трагедия произошла в селе Русский Шуган Муслюмовского района в субботу, 5 октября. 55-летний мужчина из села Сапеево приехал на рыбалку, но по какой-то причине его автомобиль сорвался и съехал в водоем.
Рыбаку удалось выбраться из затопленной машины, но до берега он не доплыл. Тело погибшего мужчины разыскивали сотрудники МЧС Татарстана в субботу, но смогли обнаружить и поднять на поверхность только в воскресенье, 6 октября.
Местные жители рассказали, что под водой еще несколько часов горели фары утонувшей легковушки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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