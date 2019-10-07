2019-10-07T09:43:39+03:00
Общество

В Набережных Челнах 11-летний мальчик застрял на детской горке

Его нога попала в проем между круглыми ступеньками конструкции
Алина ГАБДУЛИНА
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Самостоятельно освободиться ребенок не смог, и на место было вызваны спасателиСамостоятельно освободиться ребенок не смог, и на место было вызваны спасателиФото: Элина ОГАНЕСЯН
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В минувшие выходные во дворе дома 45/07 в Набережных Челнах 11-летний мальчик застрял на детской горке. Его нога попала в проем между круглыми ступеньками конструкции.

Самостоятельно освободиться ребенок не смог, и на место было вызваны спасатели. Они-то, вооружившись специальным инструментом, и помогли школьнику. Он был передан медикам, а после отпущен домой, сообщает МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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