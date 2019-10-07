В Нижнекамске автобус №47 начнет ездить по новому маршруту

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-07T10:21:38+03:00

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Администрация Нижнекамска получила более 150 сообщений от горожан, которые просили пересмотреть маршрут автобуса №47. Все их просьбы и предложения были проанализированы, а маршрут – скорректирован.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска

Так, автобус №47 теперь не будет выезжать на проспект Химиков, а при развороте у поликлиники на Менделеева будет следовать в сторону новостроек на улицу Гайнуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU