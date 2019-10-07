В Новочебоксарске пьяный водитель «Газели» сбил пешехода

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-07T09:13:33+03:00

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В минувшую субботу, 5 октября, в Новочебоксарске «Газель» совершила наезд на пешехода. ДТП произошло во дворе дома №27 по улице 10 Пятилетке. Автомобиль двигался задним ходом, когда на его пути оказался 39-летний мужчина.

В результате наезда пешеход был госпитализирован с травмами, сообщает МВД Чувашии.

Как оказалось, 39-летний водитель «Газели» был пьян. Кроме того, за 2018-2019 годы он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU