В Новочебоксарске пьяный водитель «Газели» сбил пешехода
42-летний пострадавший был госпитализирован с травмами
Фото: МВД Чувашии
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В минувшую субботу, 5 октября, в Новочебоксарске «Газель» совершила наезд на пешехода. ДТП произошло во дворе дома №27 по улице 10 Пятилетке. Автомобиль двигался задним ходом, когда на его пути оказался 39-летний мужчина.
В результате наезда пешеход был госпитализирован с травмами, сообщает МВД Чувашии.
Как оказалось, 39-летний водитель «Газели» был пьян. Кроме того, за 2018-2019 годы он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU
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