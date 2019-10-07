В Казани на одного безработного приходится пять вакансий

СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-07T08:59:20+03:00

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Казань продолжает сохранять один из самых низких уровней безработицы среди российских городов-миллионов. Так, за 9 месяцев 2019 года показатель уровня регистрируемой безработицы составил 0,55%. Сейчас в городской службе занятости зарегистрированы 3540 человек.

- В то же время количество вакантных мест, зарегистрированных в казанском Центре занятости, составляет более 18 тысяч, то есть на одного безработного приходится пять вакансий. 60% всех вакансий составляют рабочие специальности, - сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Отметим, что с начала года в службу занятости обратились 13 тысяч человек. 8 тысяч из них после нашли работу. Причем 207 – открыли свой собственный бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU