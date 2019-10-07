2019-10-07T08:42:51+03:00
Общество

В Набережных Челнах за 5 миллионов рублей продают книгу по исламскому праву

Продавец уверяет, что изданию не менее 300 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: avitoФото: avito
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Житель Набережных Челнов Ильмир продают книгу по исламскому праву. За нее он просит ни много ни мало 5 миллионов рублей. Информацию он разместил на популярном сайте объявлений.

- Описан обряд захоронения. Кто сможет прочитать, тот поймет. Обложки нет. Книга лежит в коробе, - сообщает продавец.

Мужчина также уверяет, что изданию порядка 300-400 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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